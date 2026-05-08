Ланс — Нант. Прямая трансляция
Роман Шишкин: для Галактионова было бы странно менять «Локомотив» на ЦСКА

Российский экс-футболист Роман Шишкин отреагировал на слухи о возможном назначении главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова в московский ЦСКА.

«Мне кажется, для ЦСКА кандидатура Галактионова была бы неплохим вариантом. Другой вопрос, что Галактионов уже достаточно давно тренирует «Локомотив» и делает это успешно — стоит ли менять московские клубы, когда в «Локомотиве» всё хорошо?

Бывает такое, когда тренер засиделся на одном месте и хочет прогрессировать, пробовать что-то новое. Здесь стоит спросить самого Галактионова. На мой взгляд, было бы странно менять «Локомотив» на ЦСКА. Всё-таки у армейцев сейчас непростая ситуация. Даже если не Галактионова, но в ЦСКА хотелось бы видеть российского тренера. Такое пожелание», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

