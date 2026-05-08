Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Сочи» рассказали, как будут добираться на матч с «Зенитом» на фоне закрытия аэропорта

В «Сочи» рассказали, как будут добираться на матч с «Зенитом» на фоне закрытия аэропорта
Комментарии

Пресс-служба «Сочи» объяснила, как команда будет добираться в Санкт-Петербург на матч 29-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» на фоне закрытия аэропорта. Игра «Зенит» — «Сочи» пройдёт 10 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 29-й тур
10 мая 2026, воскресенье. 15:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В связи с введёнными ограничениями в воздушном пространстве Юга России футбольный клуб «Сочи» не сможет осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург из международного аэропорта Сочи имени В.И. Севостьянова. С целью минимизации возможных логистических рисков и своевременного прибытия команды к месту проведения матча руководством клуба были оперативно проработаны альтернативные варианты маршрута.

Согласно обновлённому плану сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде. Ориентировочное время прибытия делегации ФК «Сочи» в Санкт-Петербург — 21:40 9 мая», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».

Материалы по теме
Экс-тренер «Сочи» Роберт Морено заявил, что готов работать в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android