В «Сочи» рассказали, как будут добираться на матч с «Зенитом» на фоне закрытия аэропорта

Пресс-служба «Сочи» объяснила, как команда будет добираться в Санкт-Петербург на матч 29-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» на фоне закрытия аэропорта. Игра «Зенит» — «Сочи» пройдёт 10 мая.

«В связи с введёнными ограничениями в воздушном пространстве Юга России футбольный клуб «Сочи» не сможет осуществить запланированный на 9 мая вылет в Санкт-Петербург из международного аэропорта Сочи имени В.И. Севостьянова. С целью минимизации возможных логистических рисков и своевременного прибытия команды к месту проведения матча руководством клуба были оперативно проработаны альтернативные варианты маршрута.

Согласно обновлённому плану сегодня вечером команда на двух комфортабельных автобусах отправится в Москву, откуда 9 мая проследует в Санкт-Петербург на скоростном поезде. Ориентировочное время прибытия делегации ФК «Сочи» в Санкт-Петербург — 21:40 9 мая», — сказано в сообщении пресс-службы «Сочи».