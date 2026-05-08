Баженов рассказал, почему выбрал футболиста «Спартака» лучшим игроком РПЛ в апреле

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов объяснил свой выбор в пользу полузащитника красно-белых Романа Зобнина в голосовании за лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам голосования был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Россиянин набрал 33,95% голосов в опросе болельщиков.

«Карседо говорил, что русские игроки должны брать на себя ответственность в тяжёлые времена, вести за собой, и, мне кажется, Роман – тот, кто в хорошем смысле буквально принял его слова. Капитан, играет почти на всех позициях, забивает, отдаёт – думаю, какая-то вторая молодость в нём. Ведёт за собой «Спартак» и всех игроков, взял эту ответственность, потому что по-другому никак», — приводит слова Баженова официальный сайт РПЛ.