Роман Шишкин: вывеска «Спартак» — «Краснодар» в финале Кубка России очень привлекательна

Российский экс-футболист Роман Шишкин отреагировал на финальную пару Фонбет Кубка России. В матче за трофей сойдутся «Краснодар» и «Спартак». Игра пройдёт 24 мая.

Fonbet Кубок России . Суперфинал Fonbet Кубок России . Суперфинал 24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК Спартак М Москва Не начался Краснодар Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне приятно видеть такие команды в финале. Обе команды близки мне, особенно «Спартак». Во-первых, абсолютно заслуженно «Спартак» и «Краснодар» в финале Кубка, хоть и большими усилиями. В матче с ЦСКА «Спартак» был явным фаворитом, но игра показала, что армейцы имели хорошие шансы и моменты. Дерби получилось очень зрелищным. «Спартак» дотерпел и прошёл дальше.

Что касается «Краснодара», было понятно, что лёгкой прогулки в игре с «Динамо» для них не будет. Прошли по пенальти, и это было достаточно заслуженно. Если смотреть на весь путь до финала, то «Краснодар» смотрелся очень мощно. Ротация состава тоже помогала. Вывеска «Спартак» — «Краснодар» очень привлекательна. Матч получится зрелищным», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.