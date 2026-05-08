Вадим Гаранин раскрыл, почему решился возглавить «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Вадим Гаранин ответил на вопрос, почему он решился возглавить нижегородскую команду. Гаранин начал работать в «Пари НН» в конце апреля 2026-го, ранее он возглавлял медийный клуб Lit Energy.

– «Пари НН» находится в непростом турнирном положении. Почему вы согласились возглавить команду?

– Видел скепсис, что я пришёл из медийного футбола. Но сейчас это не то, что было три-пять лет назад, когда он только зарождался. Сейчас там 99 процентов – суперпрофессиональные команды. Я находился в футбольном тонусе и скажу открыто, что мы знаем свой уровень. Я знаю свой уровень. Понятно, что это надо результатом подтверждать, он тоже зависит не всегда от работы одного человека. Но я с огромным удовольствием вернулся в РПЛ. Есть сила и желание помочь ребятам в каких‑то деталях, которые я знаю, которые потом могут принести результат, — приводит слова Гаранина официальный сайт «Пари НН».