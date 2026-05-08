Ланс — Нант. Прямая трансляция
Президент БЕТСИТИ Fight Nights рассказал, сколько готов заплатить Дзюбе за бой

Камил Гаджиев
Президент промоушена БЕТСИТИ Fight Nights Камил Гаджиев раскрыл детали возможного гонорара Артёму Дзюбе за потенциальный бой.

«Хотелось бы организовать крутейший медиабой. Условно, Дзюба против Джигана. Сколько готов заплатить? 30 млн вполне. Не знаю, много для него это или мало. Джига попросил бы больше, ему есть что терять. Если Дзюба проиграет Джиге, не страшно. Джиган — мастер спорта по кикбоксингу. Но не думаю, что им это интересно. Они всё же побольше зарабатывают. Ну а мы просто больше не потянули бы», — отметил Гаджиев в новом выпуске тревел-шоу «Друзья Фортуны» с Ольгой Тигиной и Эльханом Салаховым в Ростове-на-Дону.

Также промоутер рассказал о самом большом гонораре за всю историю Fight Nights: «Это была сумма около $ 1 млн, её мы заплатили Фёдору Емельяненко. А Минеев и Измаилов получили за бой по $ 350 тыс.».

Напомним, 14 апреля в организации состоялся бой между экс-защитником сборной России Фёдором Кудряшовым и рэпером Дмитрием Гусаковым, выступающим под никнеймом Goody, в котором Кудряшов проиграл нокаутом.

Эльхан Салахов и Камил Гаджиев

