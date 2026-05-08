«Мы удивлены». В Норвегии отреагировали на запрет ФИФА выступать Хайкину за сборную

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на запрет ФИФА российскому вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии после получения местного паспорта.

«Должен признаться, мы весьма удивлены решением ФИФА. Хотя Столе Сольбаккен, главный тренер сборной, говорит, что был готов к этому. ФИФА утверждает, что Хайкин не соответствует всем их критериям. Они предполагают, что это формальность, что, на мой взгляд, странно.

Обычно получить норвежский паспорт гораздо сложнее, чем разрешение от международных федераций, но не сейчас. ФИФА, очевидно, пытается сделать какое-то странное заявление. И, к сожалению, страдает именно Хайкин. Сейчас они очень торопятся с подачей апелляции. В понедельник заканчивается заявка окончательного состава сборной на чемпионат мира. Никита станет частью команды, если апелляция норвежской федерации футбола будет принята, в противном случае это будет печальная история о том, что могло бы быть», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.