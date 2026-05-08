Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Мы удивлены». В Норвегии отреагировали на запрет ФИФА выступать Хайкину за сборную

«Мы удивлены». В Норвегии отреагировали на запрет ФИФА выступать Хайкину за сборную
Комментарии

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт отреагировал на запрет ФИФА российскому вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину выступать за сборную Норвегии после получения местного паспорта.

«Должен признаться, мы весьма удивлены решением ФИФА. Хотя Столе Сольбаккен, главный тренер сборной, говорит, что был готов к этому. ФИФА утверждает, что Хайкин не соответствует всем их критериям. Они предполагают, что это формальность, что, на мой взгляд, странно.

Обычно получить норвежский паспорт гораздо сложнее, чем разрешение от международных федераций, но не сейчас. ФИФА, очевидно, пытается сделать какое-то странное заявление. И, к сожалению, страдает именно Хайкин. Сейчас они очень торопятся с подачей апелляции. В понедельник заканчивается заявка окончательного состава сборной на чемпионат мира. Никита станет частью команды, если апелляция норвежской федерации футбола будет принята, в противном случае это будет печальная история о том, что могло бы быть», — сказал Сальтведт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Материалы по теме
Норвежский журналист: отсутствие Хайкина на ЧМ будет большой потерей для нас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android