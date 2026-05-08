Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич объяснил свой выбор в пользу Кордобы в голосовании за лучшего игрока апреля в РПЛ

Генич объяснил свой выбор в пользу Кордобы в голосовании за лучшего игрока апреля в РПЛ
Комментарии

Футбольный комментатор Константин Генич объяснил свой выбор в пользу нападающего «Краснодара» Джона Кордобы в голосовании за лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам голосования был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Россиянин набрал 33,95% голосов в опросе болельщиков.

«Для меня Кордоба – однозначно лучший игрок апреля. Его забитые мячи принесли девять очков «Краснодару» – даже несмотря на то, что матч с «Акроном» входит в другой месяц, его тоже отмечу. Победные мячи в ворота «Ахмата», махачкалинского «Динамо» и «Акрона» – это всё ключевые моменты игры Кордобы в борьбе за чемпионство. В очередной раз убеждаемся, что для «Краснодара» и его пути ко второму чемпионству Кордоба играет колоссальную и, можно сказать, самую важную роль, ни в коем случае не принижая достоинств и заслуг других футболистов», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Материалы по теме
«Показалось, что хотели отменить». Генич — о незасчитанном голе Кордобы в ворота «Акрона»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android