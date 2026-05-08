Ланс — Нант. Прямая трансляция
Анюков привёл два примера из этого сезона РПЛ, когда тренеры участвовали в голевых атаках

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков привёл два примера из этого сезона МИР РПЛ, когда тренеры участвовали в голевых атаках.

— Вы начали далеко бросать мяч из аута, когда это ещё не стало мейнстримом?
— Многие, в том числе и в нашем чемпионате, это используют. Аут — это часть футбола. С них точно так же забиваются голы, как с угловых или штрафных. Хотя акцентировано уделять внимание вводу мяча из-за боковой мы начали при Спаллетти, хотя и у Гаджиева это было. Могли долгое время аутами заниматься. Поначалу удивлялись: зачем? Но потом и сами увидели, что это приносит результат. Сегодня уже все уделяют этому элементу серьёзное внимание. В самой тяжёлой или плохой игре быстрый ввод мяча может принести тебе победу. Поэтому над розыгрышем стандартов и аутами нужно постоянно работать — теперь уже как тренер это говорю.

Можем вспомнить ещё такие игровые эпизоды из недавнего: Талалаев и Вилл (Оливейра. – Прим. «Чемпионата») – каждый в своих моментах поспособствовали быстрому вводу мяча в игру, и в тех эпизодах команды забили. В матче с ЦСКА Энрике тоже быстро ввёл мяч в игру Глушенкову, тот подал, и Соболев забил. Мы видим, что быстрый розыгрыш с аута может принести пользу команде, хотя вряд ли можно сказать, что он детально или специально наигрывается на тренировках. Он — часть игрового момента, в котором можно быстро кинуть или разыграть штрафной. Это часть футбола, она даёт свои плоды. И «Зенит» работает над этим, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Комментарии
