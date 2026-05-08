Александр Анюков: ЧМ-2014 не смотрел — только результаты узнавал

Бывший футболист сборной России Александр Анюков рассказал, как следил за чемпионатом мира — 2014.

— Спокойно пережил [пропуск ЧМ-2014 из-за разногласий с Капелло]. Слава богу, было чем отвлечься, я тогда самостоятельно всё переварил. Это опять-таки к вашему вопросу о поколениях.

У меня есть семья: сильно помогал отец, ещё мама, супруга и друзья, с которыми всегда можно поговорить по душам. Наконец, есть хобби и любимая работа. Всё это вкупе помогает быстрее переключиться. Но главное — мне есть откуда черпать силы и любовь – всё благодаря богу, вере и церкви. Стараюсь быть сопричастным: посещать святыни и мощи, читать Евангелие, писания, другие священные тексты, это всё даёт силу человеку.

— Что вы делали в июне 2014-го? Уехали на рыбалку?

— И это тоже было. Всё вместе.

— Футбол смотрели?

— Нет. Только результаты узнавал, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.