Шишкин: у «Динамо» будет принципиальный настрой отнять очки у «Краснодара» в РПЛ

Российский бывший футболист Роман Шишкин поделился ожиданиями от матча 29-го утра Мир РПЛ «Динамо» Москва — «Краснодар». Игра пройдёт 11 мая.

«Думаю, у «Динамо» в любом случае будет мотивация. Естественно, динамовцы хотят подпортить настроение «Краснодару» и забрать три очка. Главным мотиватором будет Гусев. Мы знаем, он умеет мотивировать — это одно из его лучших качеств. Уверен, для «Краснодара» лёгкой прогулки не будет. К тому же в «Динамо» достаточно классных футболистов, которые способны бороться за высокие места. Просто так складывается сезон. Уверен, будет настрой принципиально отнять очки у «Краснодара» в РПЛ, а мотиватором станет главный тренер», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.