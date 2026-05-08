Дмитрий Шнякин назвал лучшего игрока апреля в РПЛ

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин объяснил свой выбор в пользу полузащитника «Крыльев Советов» Ивана Олейникова в голосовании за лучшего игрока Мир Российской Премьер-Лиги в апреле. Лучшим игроком месяца в РПЛ по итогам голосования был признан форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин. Россиянин набрал 33,95% голосов в опросе болельщиков.

«Олейников был скован и нестабилен при Адиеве, чуть не расстался с Самарой зимой и олицетворял скорее растрёпанность «Крыльев». А сейчас его цельная, острая игра в контратаках — это символ преображения команды. Открывания Ивана, рывки и разнокалиберные удары — важнейшие инструменты самарцев, которые впечатляюще прошли тяжёлый апрельский график», — приводит слова Шнякина официальный сайт РПЛ.