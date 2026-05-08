Анюков назвал первого кандидата на трансфер из «Зенита» в европейский топ-клуб

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков назвал основного кандидата на трансфер из стана сине-бело-голубых в европейский топ-клуб в обозримом будущем. Специалист выделил бразильского вингера Луиса Энрике. Также Анюков отметил большие перспективы Педро.

«В нынешнем составе Вендел, Луис — топ. Если Энрике ещё поработает, на следующий год может уехать в европейский топ-клуб. Думаю, у него большое будущее. Педро у нас очень сильно вырос — тоже имеет отличные перспективы», — сказал Александр Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.