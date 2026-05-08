Ланс — Нант. Прямая трансляция
Гусев: «Динамо» выбрало правильную стратегию на матч с «Краснодаром»

Главный тренер «Динамо» Ролан Гусев высказался о поражении бело-голубых от «Краснодара» — 0:0 (5:6 пен.) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра выступил Артём Чистяков из Азова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
07 мая 2026, четверг. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 0
6 : 5
Динамо М
Москва

— Джон Кордоба один раз пробил по воротам. Как вы подготовились к его нейтрализации?
— Все его хорошо знают. Подсказали игрокам кое-какие нюансы, ребята справились с ним отлично.

— Какой у вас был план на игру? Не было ли мысли сыграть в три центральных защитника?
— Считаю, что мы выбрали правильную стратегию и тактику на эту игру. Единственное — не хватило нам в завершающей стадии.

— От ворот часто выбивали вперёд, где были только Тюкавин и Бителло. Какая была тактика, учитывая отсутствие у вас высокорослых форвардов?
— Поначалу у нас не получался розыгрыш от ворот. Понимали, что «Краснодар» будет играть высоко один в один, нам нельзя было рисковать. В перерыве подкорректировали, как надо было действовать, — цитирует Гусева сайт «Динамо».

