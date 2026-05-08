Ланс — Нант. Прямая трансляция
Бубнов объяснил, почему Максим Глушенков не понадобится европейским клубам

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о крайнем нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове. По словам Бубнова, вингер сине-бело-голубых не пригодится европейским клубам из-за нестабильной игры.

«Взять, например, Глушенкова. Ведь Глушенков может спокойно играть в Европы. И он в принципе не отказывался, говорил, что хотел попробовать. Но вот из-за его нестабильной игры на него не обратят внимания. Потому что в Европе не нужна игра в одном матче. Если ты здесь не играешь стабильно, там тем более не будешь. Потому что там уровень сопротивления и конкуренции в клубе выше», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

