«Родина» — «Челябинск»: онлайн-трансляция матча Первой лиги начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 8 мая, состоится матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в рамках которого встретятся московская «Родина» и «Челябинск». Игра пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Михаил Плиско. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает «Факел». В активе воронежского клуба 64 набранных очка в 32 матчах. На второй строчке располагается «Родина», у которой 62 очка в 32 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). «Челябинск» (43) идёт на девятом месте. В зоне вылета располагаются «Черноморец» (29), «Чайка» (22) и «Сокол» (22).