В «Реале» считают, что Вальверде виноват в конфликте с Тчуамени — The Athletic

В мадридском «Реале» полагают, что именно полузащитник и капитан Федерико Вальверде виноват в конфликте с одноклубником Орельеном Тчуамени. Об этом The Athletic сообщили источники, близкие к раздевалке «сливочных».

По информации одного из источников, уругвайский футболист вёл себя неподобающим образом в течение всего года. Поведение Вальверде характеризуется как «недостойное капитана». При этом сторона футболиста отказалась комментировать эту информацию.

Ранее СМИ сообщали, что во время тренировки Вальверде обвинял Тчуамени в раскрытии сведений об их конфликте прессе, а также игрок отказался пожимать французу руку.

