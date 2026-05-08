Ланс — Нант. Прямая трансляция
Анюков обратился к РФС с предложением организовать турнир легенд

Комментарии

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с предложением организовать турнир легенд.

– Вы говорили, что до сих пор каждый день бегаете. Организм требует нагрузки?
– Да просто втянулся. Хотелось бы побольше матчей легенд – может, РФС нас с вами услышит (улыбается)? Уверен, команд восемь спокойно набралось бы. Такие матчи всем хорошо заходят — и болельщикам, и, особенно, нам, ветеранам. У меня лично эти футбольные эмоции ещё не улеглись, надеюсь, до последнего вздоха не улягутся. Если остынут — значит, всё, выдохся. Понятно, что молодёжь увлекается медиафутболом, но взрослые болельщики в любом случае придут на легенд посмотреть. И у нас спортивный интерес жив — хочется не просто встретиться, поболтать, а ещё и побиться за первое место. Может, придумают что-то, организуют турнир в течение года. Это же классно, — сказал Александр Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

