Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Обязательно нужно побеждать». Полузащитник «Пари НН» Майга — о матче с ЦСКА

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга поделился впечатлениями от работы под руководством нового главного тренера команды Вадима Гаранина, который сменил на этом посту Алексея Шпилевского. Помимо этого, игрок высказался о предстоящем матче 29-го тура Мир РПЛ с ЦСКА, который состоится 11 мая.

– Что изменилось с приходом нового главного тренера?
– Много новых требований. Появилось больше футбола, упражнений с мячом, меньше теории – это плюс. Больше квадратов — все находятся в игровом ритме. Мы довольны, потому что появилось больше эмоций. Надеюсь, это поможет нам.

– Как тренерский штаб влияет на команду?
– Когда приходит новый тренер, это всегда даёт новый импульс. Снялось напряжение. Надеюсь, что с ЦСКА мы покажем хорошую игру. Обязательно нужно побеждать.

– Как отобрать очки у ЦСКА?
– Прежде всего — верить, что можем сделать это. Неприятно, что каждый год у нас одно и то же в плане турнирной ситуации. У болельщиков много переживаний из-за этого. Надеюсь, мы наберём максимум очков в оставшихся двух матчах. Сейчас важный момент для нас, — приводит слова футболиста официальный сайт нижегородского клуба.

