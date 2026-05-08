Анюков объяснил, почему отказался вернуться в сборную России перед Евро-2016

Бывший футболист сборной России Александр Анюков рассказал, почему отказался вернуться в национальную команду перед чемпионатом Европы 2016 года.

– Звонок Слуцкого раздался уже перед Евро-2016?

– За несколько игр до конца квалификации. С уважением отношусь к Леониду Викторовичу и никогда не отказывался играть за сборную. Был совместный звонок от Слуцкого и Семака (он был его помощником) — мы откровенно по душам поговорили. Для меня патриотизм — не пустой звук. Но здесь уже больше человеческий, жизненный фактор имел значение. Я просто знал: если принял решение — не переобуюсь. Думаю, они меня поняли, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Александр Анюков завершил карьеру в национальной команде в 2013 году, проведя в общей сумме 77 матчей за сборную и забив восемь голов.

Напомним, сборная России на Евро-2016 не смогла выйти из группы B, в которой сыграла с Англией, Словакией и Уэльсом.