Стало известно, что Арбелоа сказал игрокам на тренировке после драки Вальверде и Тчуамени

Тренерский штаб мадридского «Реала» остался доволен игрой команды на сегодняшней тренировке. Об этом сообщает журналист El Chiringuito Хосе Луис Санчес.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа обратился к футболистам со словами: «У нас впереди «эль класико». Это единственное, на чём мы должны сосредоточиться».

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу.

«Реал» сыграет с «Барселоной» в матче 35-го тура Ла Лиги (10 мая).

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: