Анюков сделал неожиданный выбор лучшего легионера, с которым играл

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов» Александр Анюков выбрал лучшего одноклубника-легионера за свою карьеру.

– Самый крутой легионер из тех, с кем играли – Халк? Данни?

– Соуза. Халк и Данни тоже крутые. Касымов ещё.

– Неожиданно.

– Думаю, все корреспонденты тех времён в один голос скажут: «Соуза – топ». А на меня, молодого, производило огромное впечатление всё, что он делал с мячом. Защитник Мойзес, который играл в «Спартаке», а потом «Крыльях», по духу был такой же, как Дуглас. Очень серьёзный, религиозный человек, никому не давал спуску, мне это нравилось. Из более поздних одноклубников, понятно, выделяется Халк. Мне лично всегда импонировал Ломбертс и как футболист, и как человек. Кришито, Данни, Крижанац – тоже сильные игроки. Много кого назвать можно, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Бразильский полузащитник Соуза выступал за «Крылья Советов» с 2003 по 2005 год.