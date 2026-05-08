Ланс — Нант. Прямая трансляция
«Борнмут» отстранил игрока команды за флирт с 15-летней девочкой

Пресс-служба «Борнмута» сообщила об отстранении защитника команды Алехандро Хименеса. Футболист пропустит матч 36-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Ранее в Сети появилась переписка испанского игрока, в которой он флиртовал с 15-летней девочкой, предварительно назвавшей свой возраст.

«Борнмут» осведомлён о сообщениях в социальных сетях, касающихся правого защитника Алехандро Хименеса.

Клуб понимает серьёзность ситуации, в данный момент проводится расследование.

В результате игрок не будет включён в состав на завтрашний матч Премьер-лиги с «Фулхэмом», и клуб не будет давать никаких дальнейших комментариев на данный момент», — сообщает официальный сайт «Борнмута».

«Борнмут», «Брентфорд» и «Брайтон» теперь бьются за шестое место в ЛЧ от АПЛ. Чтооо?
