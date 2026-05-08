«Понимаем значимость предстоящей игры». Артета — о матче с «Вест Хэм Юнайтед»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче 36-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед», который состоится 10 мая.

«Понимаем значимость предстоящей игры для обеих команд. Осознаём, чего хотим, какую работу должны выполнить для победы.

Я наслаждаюсь каждым днём, получаю удовольствие от работы с парнями и сотрудниками клуба. Люблю свою работу, это большая привилегия. Мне нравится готовиться к играм, сейчас — к матчу с «Вест Хэмом», думать, что нам необходимо сделать, как достичь наилучшего взаимопонимания с игроками, об игровых ситуациях, которые планируем создать, как может сложиться матч, каким образом нам изменить его ход, если потребуется. Мне это нравится», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».