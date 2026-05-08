Должен ли Никита Хайкин ехать со сборной Норвегии на ЧМ-2026?

Международная федерация футбола (ФИФА) отказала вратарю «Будё-Глимт» Никите Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. Ранее российский голкипер получил норвежское гражданство.
Хайкин выступал за «Будё-Глимт» в период с 2019 по 2022 год. В январе 2023 года вратарь подписал контракт с английским «Бристоль Сити», однако в марте того же года вернулся в норвежский клуб. Для смены федерации футболисту старше 18 лет необходимо непрерывно проживать на территории новой страны не менее пяти лет.
