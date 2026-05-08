Главная Футбол Новости

«Видно, кто-то привёл меня в храм». Анюков рассказал, как обрёл веру

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов», а ныне тренер сине-бело-голубых Александр Анюков рассказал, как пришёл к вере в бога.

– Один известный российский футболист рассказывал мне, что пришёл к вере, пережив клиническую смерть в детстве. Как это случилось у вас?
– Сам не знаю. Родители тоже удивлялись, как я пришёл к вере. Видно, кто-то привёл меня в храм – у каждого из нас есть ангел-хранитель.

– Вера помогает в жизни?
– Очень. Каждый день, минуту, секунду и мгновенье, — сказал Александр Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

