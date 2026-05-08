Месси высказался о соперничестве с Роналду в течение карьеры

Бывший нападающий «Барселоны» Лионель Месси поделился мнением о соперничестве с экс-форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду. На текущий момент аргентинец играет за «Интер Майами», португалец — за «Аль-Наср».

«Подобное нормально для мира футбола. Криштиану играл за «Реал», я — за «Барсу». «Эль класико», дерби, мы оба боролись за командные и индивидуальные трофеи.

Футбольное окружение само подталкивает к этому. Соревноваться, выбирать то или иное — это нормальная вещь, которая возникает в футбольной среде, как это происходит с командами или сборными. Всё это остаётся в спортивной плоскости, так было и тогда. Точно так же сравнивают и сегодняшних футболистов. Люди выбирают, что им нравится больше.

По ходу карьеры он и я добивались важных результатов, ещё больше усиливших конкуренцию. Мы всегда говорили, что у нас не было близкой дружбы, потому что редко пересекались — исключительно в матчах или на каких-то мероприятиях. Всегда конкурировали — выигрывал либо он, либо я, но всегда всё было хорошо.

Сейчас мы далеко друг от друга, на разных этапах жизни. Но это не перестало быть частью спорта и чем-то большим. Люди получали удовольствие от нашего соперничества, независимо от того, кого поддерживали. Это соревнование прошло очень хорошо», — приводит слова Месси Infobae.

