Ланс — Нант. Прямая трансляция
«Это делает тебя лучше». Артета — о критике в адрес «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о критике в адрес своей команды.

«Предполагаю ли я, что критика может быть как положительной, так и отрицательной? Да. Хочу обсуждать как положительную критику, так и отрицательную, ведь это делает тебя лучше. Когда хочешь повысить планку и уровень игры, чтобы претендовать на победу в двух наибольшее престижных турнирах Европы, ты должен быть к этому готовым, поскольку понимаешь, насколько это непросто. Это делает тебя сильнее», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

На данный момент лондонский клуб возглавляет турнирную таблицу АПЛ. В финале Лиги чемпионов УЕФА команда Артеты сыграет с «ПСЖ».

