Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Анюков назвал самых неудобных нападающих, против которых играл.

«Раньше в чемпионате России было много сильных игроков атакующего плана. Приличные иностранцы играли не только в ЦСКА или «Спартаке», но и в «Амкаре», Нальчике и других клубах. Везде тяжело было играть. Чемпионат сложнее был, чем в последние годы. Не скажу, что сейчас команды слабые, но тогда они были сильнее по подбору исполнителей. Мне, конечно, интереснее всего было играть с ЦСКА, «Спартаком». Классные спарринги у нас получались с «Шахтёром», из которого потом бразильцы уезжали в «Сити» и другие топ-клубы. Непросто приходилось и против Роналду в сборной, и против Вагнера с Карвальо в клубе. Но, соперничая с такими мастерами, ты и сам растёшь. Чем сильнее футболист играет против тебя, тем быстрее совершенствуешься, выходя против соперника или одноклубника», — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.