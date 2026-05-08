«Повезло найти того человека, на которого всегда можно положиться». Артета — о Букайо Саке

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями от работы с нападающим команды Букайо Сакой.

«Настоящее удовольствие, мне очень повезло найти того человека, на которого всегда можно положиться, говорил это с самого начала. Знаю, что Букайо всегда откликнется, у него доброе сердце. Всё, что он делает, продиктовано определёнными ценностями, воспитанием, принципами. Я очень рад. Думаю, мы все знаем, каков он в личностном плане. А всё, что он делает для клуба на футбольном поле, в том числе и в прошлой игре [с «Баварией» в Лиге чемпионов], заслуживает уважения», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

В 46 матчах текущего клубного сезона Сака забил 11 голов и отдал восемь голевых передач.