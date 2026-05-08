Батраков и ещё шесть футболистов пропустят 29-й тур РПЛ

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе, защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес, защитник «Рубина» Илья Рожков, футболисты «Локомотива» Жерзино Ньямси и Алексей Батраков, а также полузащитник «Балтики» Николай Титков пропустят 29-й тур Мир РПЛ из-за перебора жёлтых карточек. Об этом информирует пресс-служба РПЛ в телеграм-канале.

Защитник «Балтики» Элдар Чивич не примет участие в указанном туре из-за красной карточки.

Тренер вратарей «Пари НН» Джордже Пантич пропустит 29-й тур из-за перебора жёлтых карточек.

Указанный тур начнётся в воскресенье, 10 мая, матчем «Оренбург» — «Крылья Советов».

