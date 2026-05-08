Тренер «Зенита» Анюков рассказал об отношении к алкоголю и соблюдении православного поста

Бывший футболист, а ныне тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Анюков рассказал об отношении к алкоголю и соблюдении православного поста.

– Ваши коллеги Семак, Тимощук совсем не употребляют алкоголь. Вы можете себе позволить бокал вина в праздник?

– Могу, когда нет православного поста.

– Полностью его выдерживаете?

– Относительно мяса и алкоголя — да, а на какую-то пищу — рыбу, молочную кашу — получаешь благословение у батюшки. Питаться же всё равно нужно: спорт, тренировки каждый день – организму без еды не обойтись. Такое питание в целом можно назвать правильным, но не постом, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.