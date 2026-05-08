Ланс — Нант. Прямая трансляция
Анюков поддержал Осинькина в тяжёлый карьерный период

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и самарских «Крыльев Советов», а ныне тренер сине-бело-голубых Александр Анюков поддержал наставника «Сочи» Игоря Осинькина. Ранее специалист возглавлял самарский клуб.

– Как Осинькин переживает тяжёлый период в карьере?
– Это всегда есть. Нужно терпеть и работать – других вариантов нет. Даже если кто-то падает духом, никогда нельзя сдаваться — встал и пошёл дальше. Но тренер в большинстве случаев зависит от результатов команды. Он хороший тренер, — сказал Анюков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После 28 матчей чемпионата России сочинский клуб набрал 21 очко и занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице.

