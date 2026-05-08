Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Реал» оштрафовал Вальверде и Тчуамени на € 500 тыс. каждого за драку

Мадридский «Реал» на официальном сайте сделал заявление, в котором сообщил, что оштрафовал полузащитников Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени на € 500 тыс.

«Футбольный клуб «Реал» Мадрид сообщает, что в связи с событиями, послужившими причиной открытия дисциплинарного дела в отношении наших игроков Федерико Вальверде и Орельена Тчуамени, они оба сегодня предстали перед следователем по этому делу.

Во время выступления игроки выразили своё полное сожаление по поводу произошедшего и извинились друг перед другом.

Они также принесли свои извинения клубу, своим товарищам по команде, тренерскому штабу и болельщикам, оба согласились принять любое наказание, которое клуб сочтёт целесообразным.

Учитывая такие обстоятельства, «Реал» Мадрид принял решение наложить финансовый штраф в размере € 500 тыс. для каждого игрока, завершив тем самым соответствующие внутренние процедуры», — написано в заявлении.

В четверг, 7 мая, стало известно, что во время тренировки произошёл словесный конфликт между полузащитниками Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени, который перерос в драку в раздевалке. В результате стычки уругвайский футболист получил рассечение головы и был доставлен в больницу.

