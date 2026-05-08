Расписание матчей 33-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 мая, матчем «Ланс» — «Нант» стартует 33-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 33-го тура Лиги 1 (время московское):
8 мая, пятница:
21:45. «Ланс» — «Нант».
10 мая, воскресенье:
22:00. «Монако» — «Лилль»;
22:00. «Тулуза» — «Лион»;
22:00. «ПСЖ» — «Брест»;
22:00. «Ренн» — «Париж»;
22:00. «Метц» — «Лорьян»;
22:00. «Гавр» — «Марсель»;
22:00. «Анже» — «Страсбург»;
22:00. «Осер» — «Ницца».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике набрала 70 очков за 31 матч.