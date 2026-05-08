Расписание матчей 33-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 мая, стартует 33-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 33-го тура Бундеслиги (время московское):
8 мая, пятница:
21:30. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».
9 мая, суббота:
16:30. «Штутгарт» — «Байер»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Вердер»;
16:30. «Аугсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
19:30. «Вольфсбург» — «Бавария».
10 мая, воскресенье:
16:30. «Гамбург» — «Фрайбург»;
18:30. «Кёльн» — «Хайденхайм»;
20:30. «Майнц» — «Унион».
Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», на данный момент у команды 83 очка. На втором месте с 67 очками располагается дортмундская «Боруссия», а топ-3 с 62 очками замыкает «РБ Лейпциг».