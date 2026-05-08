Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 33-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Расписание матчей 33-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу
Комментарии

Сегодня, 8 мая, стартует 33-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 33-го тура Бундеслиги (время московское):

8 мая, пятница:

21:30. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».

9 мая, суббота:

16:30. «Штутгарт» — «Байер»;
16:30. «РБ Лейпциг» — «Санкт-Паули»;
16:30. «Хоффенхайм» — «Вердер»;
16:30. «Аугсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
19:30. «Вольфсбург» — «Бавария».

10 мая, воскресенье:

16:30. «Гамбург» — «Фрайбург»;
18:30. «Кёльн» — «Хайденхайм»;
20:30. «Майнц» — «Унион».

Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», на данный момент у команды 83 очка. На втором месте с 67 очками располагается дортмундская «Боруссия», а топ-3 с 62 очками замыкает «РБ Лейпциг».

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Пятикратный чемпион Германии Никлас Зюле завершил карьеру в 30 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android