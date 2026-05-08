«Реал» начал операцию по возвращению Моуринью в клуб — Романо

Мадридский «Реал» начал операцию по возвращению Жозе Моуринью. На текущий момент между сторонами происходят прямые контакты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

С сентября 2025 года Моуринью возглавляет «Бенфику».

По информации источника, португальский клуб хочет сохранить 63-летнего специалиста любой ценой, но знает, что переговоры со «сливочными» продолжаются. Решение о возможном возвращении Моуринью будет принимать президент «Реала» Флорентино Перес. Португалец крайне заинтересован в возвращении.

Моуринью тренировал мадридскую команду с 2010 по 2013 год. За этот период «Реал» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

