Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Реал» начал операцию по возвращению Моуринью в клуб — Романо

«Реал» начал операцию по возвращению Моуринью в клуб — Романо
Комментарии

Мадридский «Реал» начал операцию по возвращению Жозе Моуринью. На текущий момент между сторонами происходят прямые контакты. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

С сентября 2025 года Моуринью возглавляет «Бенфику».

По информации источника, португальский клуб хочет сохранить 63-летнего специалиста любой ценой, но знает, что переговоры со «сливочными» продолжаются. Решение о возможном возвращении Моуринью будет принимать президент «Реала» Флорентино Перес. Португалец крайне заинтересован в возвращении.

Моуринью тренировал мадридскую команду с 2010 по 2013 год. За этот период «Реал» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Материалы по теме
Моуринью готов возглавить «Реал», несмотря на все сложности в клубе — Романо

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android