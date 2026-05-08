Расписание матчей 35-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 мая, стартует 35-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 35-го тура чемпионата Испании (время московское):

8 мая, пятница:

22:00. «Леванте» — «Осасуна».

9 мая, суббота:

15:00. «Эльче» — «Алавес»;

17:15. «Севилья» — «Эспаньол»;

19:30. «Атлетико» Мадрид — «Сельта»;

22:00. «Реал Сосьедад» — «Бетис».

10 мая, воскресенье:

15:00. «Мальорка» — «Вильярреал»;

17:15. «Атлетик» Бильбао — «Валенсия»;

19:30. «Овьедо» — «Хетафе»;

22:00. «Барселона» — «Реал» Мадрид.

11 мая, понедельник:

22:00. «Райо Вальекано» — «Жирона».

После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» заработал 77 очков и располагается на второй строчке. В топ-4 также входят «Вильярреал» (68 очков) и мадридский «Атлетико» (63).