Расписание матчей 35-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 мая, стартует 35-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 35-го тура чемпионата Испании (время московское):
8 мая, пятница:
22:00. «Леванте» — «Осасуна».
9 мая, суббота:
15:00. «Эльче» — «Алавес»;
17:15. «Севилья» — «Эспаньол»;
19:30. «Атлетико» Мадрид — «Сельта»;
22:00. «Реал Сосьедад» — «Бетис».
10 мая, воскресенье:
15:00. «Мальорка» — «Вильярреал»;
17:15. «Атлетик» Бильбао — «Валенсия»;
19:30. «Овьедо» — «Хетафе»;
22:00. «Барселона» — «Реал» Мадрид.
11 мая, понедельник:
22:00. «Райо Вальекано» — «Жирона».
После 34 матчей чемпионата Испании «Барселона» набрала 88 очков и возглавляет турнирную таблицу. Мадридский «Реал» заработал 77 очков и располагается на второй строчке. В топ-4 также входят «Вильярреал» (68 очков) и мадридский «Атлетико» (63).