Расписание матчей 36-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 8 мая, матчем «Торино» — «Сассуоло» стартует 36-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 36-го тура Серии А (время московское):

8 мая, пятница:

21:45. «Торино» — «Сассуоло».

9 мая, суббота:

16:00. «Кальяри» — «Удинезе»;

19:00. «Лацио» — «Интер»;

21:45. «Лечче» — «Ювентус».

10 мая, воскресенье:

13:30. «Верона» — «Комо»;

16:00. «Фиорентина» — «Дженоа»;

16:00. «Кремонезе» — «Пиза»;

19:00. «Парма» — «Рома»;

21:45. «Милан» — «Аталанта».

11 мая, понедельник:

21:45. «Наполи» — «Болонья».

После 35 туров Серии А чемпионом страны стал миланский «Интер», набравший 82 очка.