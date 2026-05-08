Касильяс выступает за возвращение Хаби Алонсо в «Реал»

Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс считает Хаби Алонсо идеальным тренером для «сливочных».

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

«Если вы продолжаете меня спрашивать, скажу вам, что для меня идеальным тренером для мадридского клуба был бы Хаби Алонсо. Он идеальный специалист, способный дать ему уверенность. Но должно быть принято решение. В своё время было решено уволить Рафу Бенитеса и назначить Зидана. Тогда всё прошло хорошо», — приводит слова Касильяса Movistar.

