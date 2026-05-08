Ланс — Нант. Прямая трансляция
Тренер «Арсенала» Артета: Дьёкереш трудится невероятно усердно

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил нынешний уровень игры нападающего Виктора Дьёкереша.

«С самого начала я видел улучшение уровня игры Дьёкереша. Что касается повышения качества игры футболистов, это не работа нескольких дней, на это уходят месяцы. Виктор трудится невероятно усердно, та планка, к которой он стремится, очень высока. Он всегда хочет учиться, постоянно задаёт вопросы, работает дополнительно. Виктор постоянно старается наилучшим образом достичь взаимопонимания с партнёрами по команде — будь то столовая, раздевалка или футбольное поле. Подобный подход приносит свои плоды», — приводит слова Артеты официальный сайт «канониров».

В 51 матче текущего клубного сезона Дьёкереш забил 21 гол и отдал три голевые передачи.

