Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Месси ответил, должен ли Неймар поехать на чемпионат мира — 2026

Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси ответил, должен ли форвард «Сантоса» Неймар получить вызов в бразильскую национальную команду на чемпионат мира — 2026.

«Не могу быть объективным. Неймар — мой друг, поэтому я хотел бы, чтобы с ним происходило всё хорошее. Он заслуживает подобного из-за того, какой он человек.

Я хотел бы, чтобы он поехал туда. Мы все хотим, чтобы там играли лучшие. Что бы ни происходило с Неймаром, он всегда будет в числе лучших. Было бы приятно увидеть его на чемпионате мира, ведь Ней много значит для Бразилии и футбола.

У него особенная харизма, он живёт свою жизнь и делает, как чувствует. Мы время от времени разговариваем, у нас многолетние дружеские отношения», — приводит слова Месси Infobae.

