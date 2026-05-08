Тчуамени сделал заявление на фоне сообщений о драке с Вальверде

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени сделал заявление на фоне сообщений СМИ о драке с одноклубником Федерико Вальверде. Ранее клуб проинформировал о штрафе для футболистов в размере € 500 тыс. для каждого.

«Произошедшее на тренировке на этой неделе недопустимо. Говорю это, думая о примере, который мы должны подавать молодёжи будь то в футболе или в школе. Независимо от того, кто прав, а кто виноват, конфликт всегда нужно решать максимально спокойно.

В первую очередь мне жаль, в каком свете мы выставили клуб. Знаю, болельщики, персонал, партнёры по команде, руководство — все глубоко разочарованы тем, как складывается этот сезон. Но разочарование не может оправдывать всё. Подобные инциденты, даже если они случаются в любой раздевалке, недостойны мадридского «Реала». Особенно учитывая, что это самый обсуждаемый клуб в мире.

В интернете любят придумывать самые немыслимые истории ради резонанса, поэтому не стоит верить всему, что говорят, или ложным версиям событий.

Сейчас уже не время разбираться, кто что сделал, кто что сказал и кто был прав или виноват. Принимаю санкции клуба и уважаю подобное решение. Мы продолжаем оставаться семьёй, несмотря на разногласия, но должны ставить цели команды выше всего остального.

Я уже извинился перед командой и также хочу попросить прощения у всех мадридистов.

Теперь пришло время двигаться дальше. Всё наше внимание сосредоточено на «эль класико» и оставшейся части сезона, чтобы вернуть клуб туда, где ему и место — на вершину», — написал Тчуамени на своей странице в социальной сети.

