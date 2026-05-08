Нападающий «Рубина» Даку высказался перед игрой со «Спартаком»

Нападающий казанского «Рубина» Мирлинд Даку поделился ожиданиями от матча 29-го тура Мир Российской Премьер Лиги с московским «Спартаком». Встреча пройдёт в понедельник, 11 мая.

– «Рубин» и «Спартак» очень прибавили весной как по игре, так и по результатам. Можете сказать, чем опасны красно-белые?

– Всем известны сильные стороны «Спартака» — у них очень сильный состав и один из самых лучших игроков, это Эсекьель Барко. Но и им стоит нас опасаться, потому что мы сильная команда и можем наказать их, – приводит слова Даку официальный сайт «Рубина».

На данный момент «Спартак» набрал 48 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. «Рубин», в активе которого 42 очка, располагается на седьмой строчке.