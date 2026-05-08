Тренер «Рубина» Артига поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в РПЛ

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига высказался о предстоящем матче 29-го тура Мир РПЛ со «Спартаком».

– Команда в хорошей форме, не проигрывает девять матчей подряд весной. Не обидно, что чемпионат заканчивается?

– Очень надеемся провести этот весенний отрезок на самом высоком уровне. Что касается победной серии, мне не очень хочется часто о ней говорить, потому что они рано или поздно заканчиваются. Но верим, что нам удастся её продлить как минимум ещё на два ближайших матча.

– У «Спартака» меньше времени на подготовку к матчу из-за игры в Кубке России, которая была у них на этой неделе. Сильно ли это повлияет или же команда будет на эмоциональном подъёме после победы над ЦСКА?

– Думаю, «Спартак», как и «Рубин», очень здорово проводит весенний отрезок, команда сделала невероятный рывок в чемпионате, переместившись на четвёртое место и выйдя в Суперфинал Кубка России. А что касается графика, не думаю, что это значительно скажется на подготовке «Спартака». Вы правильно отметили, что победа над ЦСКА может дать дополнительный стимул для подготовки, — приводит слова Артиги официальный сайт казанского клуба.