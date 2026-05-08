Ланс — Нант. Прямая трансляция
Факел — СКА-Хабаровск, результат матча 8 мая 2026, счет 0:0, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

«Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» в 33-м туре Первой лиги
Комментарии

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, котором встречались воронежский «Факел» и «СКА-Хабаровск». Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Матвей Заика. Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
СКА-Хабаровск
Хабаровск

Команды не смогли открыть счёт по ходу встречи.

Благодаря этому результату «Факел» обеспечил себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Родина», у которой 62 очка в 32 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). «СКА-Хабаровск» (39) идёт на 13-м месте.

