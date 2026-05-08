Ланс — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Чайка — Черноморец, результат матча 8 мая 2026, счет 0:2, 33-й тур Первой лиги 2025/2026

«Черноморец» обыграл «Чайку» и поднялся из зоны вылета в Первой лиге
Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «Черноморец» из Новороссийска. Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Россия — Лига Pari . 33-й тур
08 мая 2026, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Песчанокопское
Окончен
0 : 2
Черноморец
Новороссийск
0:1 Хубулов – 47'     0:2 Сутугин – 74'    

Первый гол в матче забил Александр Хубулов. Нападающий команды из Новороссийска отличился в начале второго тайма на 47-й минуте. На 74-й минуте полузащитник гостей Иван Сутугин увеличил преимущество своей команды.

После 33 матчей Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице, команда набрала 32 очка. «Чайка» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 22 очка.

