«Черноморец» обыграл «Чайку» и поднялся из зоны вылета в Первой лиге

Завершился матч 33-го тура Лиги Pari, в котором встречались «Чайка» из Песчанокопского и «Черноморец» из Новороссийска. Команды играли на стадионе имени Ивана Чайки (Песчанокопское). В качестве главного арбитра выступил Антон Анопа. Игра закончилась победой команды гостей со счётом 2:0.

Первый гол в матче забил Александр Хубулов. Нападающий команды из Новороссийска отличился в начале второго тайма на 47-й минуте. На 74-й минуте полузащитник гостей Иван Сутугин увеличил преимущество своей команды.

После 33 матчей Первой лиги «Черноморец» занимает 15-е место в турнирной таблице, команда набрала 32 очка. «Чайка» располагается на предпоследней, 17-й строчке, заработав 22 очка.