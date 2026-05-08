«Манчестер Юнайтед» готов заплатить € 45 млн за Эдерсона из «Аталанты» — Скира

«Манчестер Юнайтед» пытается приобрести полузащитника «Аталанты» Эдерсона. Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «красные дьяволы» готовы заплатить € 45 млн за трансфер 26-летнего футболиста и предложить бразильцу контракт до 2031 года.

В нынешнем сезоне Эдерсон принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

