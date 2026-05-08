Тренер «Рубина» Артига: мы с Карседо знакомы, это отличный тренер

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига перед матчем 29-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» высказался о своём коллеге из московского клуба Хуане Карлосе Карседо.

«Надеюсь, нас ждёт очень качественный матч друг с другом. «Рубин» и «Спартак» — это две команды, которые сделали сильный рывок весной, показав отличную динамику. А что касается Карседо, да, мы знакомы, знаю методику его работы. Это отличный тренер. И думаю, если бы он работал в «Спартаке» с начала сезона, сейчас команда боролась бы за чемпионство. Также мы с ним пересекались, поскольку работали в одном холдинге, тогда я тренировал «Родину», а он — кипрский «Пафос». У этих клубов один владелец», — приводит слова Артиги официальный сайт казанского клуба.