«Факел» вернулся в РПЛ спустя сезон в Первой лиге

Воронежский «Факел» сыграл вничью со «СКА-Хабаровск» (0:0) в матче 33-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026. Таким образом, команда Олега Василенко обеспечила себе участие в розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027.

В предыдущем сезоне «Факел» не смог сохранить прописку в РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице с 18 очками.

На данный момент воронежская команда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, набрав 65 очков в 33 матчах. На второй строчке располагается «Родина», у которой 62 очка в 32 играх. Третье и четвёртое места занимают «Урал» (58 очков) и «Ротор» (52). «СКА-Хабаровск» (39) идёт на 13-м месте.

Отметим, московская «Родина» также сегодня может выйти в Премьер-Лигу в случае победы над «Челябинском».